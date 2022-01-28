مدرب الأخضر يستبعد "صالح الشهري".. قبل مواجهة اليابان الحاسمة

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "رينارد" اللاعب صالح الشهري، من قائمة الأخضر المغادرة إلى العاصمة اليابانية "طوكيو".

وجاء استبعاد الشهري بناء على تقرير الجهاز الطبي للمنتخـب السعودي، الذي كشف عـن تعرض اللاعـب للإصابة في الفخذ.

وكان الأخضر قد تغلب، مساء أمس الخميس، على نظيره العماني بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر؛ حيث تربع على القمة بـ19 نقطة.