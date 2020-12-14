في ركن ملف الرياض.. "الفيصل" يستقبل الفهد  و"درجال"

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الاثنين، الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في ركن ملف الرياض 2030، في إطار تقدم السعودية بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية نهاية العقد الجاري.
كما استقبل عدنان درجال وزير رياضة العراق، وقدم لهما شرحًا عن الملف، المرشح لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية، وكافة التفاصيل المرتبطة به، والخطط المرسومة للهدف المنشود.

ويأتي تقدم السعودية لاستضافة الأولمبياد الآسيوي، بعد إعلان تقديم ملف آخر لتنظيم كأس آسيا 2027، ما يواكب الحراك الرياضي المتسارع في البلاد لاحتضان المناسبات الرياضية الكبرى على صعيد المنطقة، والعالم خلال الفترة الماضية.

ملف الرياض الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

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14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442 07:30 PM

في ركن ملف الرياض.. "الفيصل" يستقبل الفهد  و"درجال"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الاثنين، الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في ركن ملف الرياض 2030، في إطار تقدم السعودية بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية نهاية العقد الجاري.
كما استقبل عدنان درجال وزير رياضة العراق، وقدم لهما شرحًا عن الملف، المرشح لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية، وكافة التفاصيل المرتبطة به، والخطط المرسومة للهدف المنشود.

ويأتي تقدم السعودية لاستضافة الأولمبياد الآسيوي، بعد إعلان تقديم ملف آخر لتنظيم كأس آسيا 2027، ما يواكب الحراك الرياضي المتسارع في البلاد لاحتضان المناسبات الرياضية الكبرى على صعيد المنطقة، والعالم خلال الفترة الماضية.

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ملف الرياض الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

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