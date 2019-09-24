عرض الأوبرا الأول في "إثراء" يقدمه "مسرح لاسكالا" .. الخميس

ميلودراما "ريغوليتو" بقيادة المايسترو الشهير "بيترو ميانيتي"

يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، يوم الخميس المقبل، "مسرح لاسكالا" الذي يقدم أول عرض للأوبرا الميلودرامية "ريغوليتو" على مسرح "إثراء".

ويعد هذا العرض أحد أشهر الأعمال الفنية في الأوبرا الإيطالية، وسيتم تقديمه ضمن حزمة حفلات موسيقية ومسرحيات إبداعية يقدمها المركز طوال العام، تسهم في الاحتفاء بالتجارب الإنسانية من فنٍ، وعلم، وثقافة، وتقديمها للجمهور بصورة مثالية وغنية بالجمال ومعاني الإلهام.

وعرضت أوبرا "ريغوليتو" لمؤلفها جوزيبي فيردي؛ لأول مرة في سنة 1851م في دار الأوبرا لا فينيس في مدينة البندقية في إيطاليا، وهي مأخوذة عن مسرحية للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو؛ بعنوان "الملك يمرح"، ومكوّنة من ثلاثة فصول.

ويقدم العازفون المنفردون في أكاديمية مسرح لاسكالا بقيادة المايسترو الشهير "بيترو ميانيتي" نسخة موسيقية رائعة من الأوبرا.

وتعد أكاديمية "لاسكالا"، واحدة من المؤسسات الرائدة في العالم في مجال التدريب حيث تضم مجموعة كاملة من المتخصصين في الفنون المسرحية، من فنانين وفنيين ومدربين، ‎ويتضمن منهجها الواسع، الدورات التدريبية الأساسية ودورات التخصص وورش العمل المهنية.

جدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، يسعى للارتقاء بنمط الحياة وإيجاد مساحة فريدة لرعاية الإبداع ونشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري، من خلال البرامج الثقافية والإبداعية التي يقدمها طوال العام.