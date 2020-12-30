41600 مستفيد من خدمات "تطمن" في الجوف

من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدّمت عيادات "تطمن" في الجوف خدماتها لـ 41600 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.