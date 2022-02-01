4 إصابات إحداها حرجة في حادث مروري في محافظة ميسان

نتج عن تصادم مركبتين على طريق الطائف - الباحة السياحي

لليوم الثاني على التوالي أعلن مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لاستقبال 4 حالات إصابة ناتجة عن حادث مروري وقع على طريق الطائف - الباحة السياحي، كان عبارة عن تصادم مركبتين؛ إحداهما لعائلة بها ثلاثة أشخاص، والمركبة الثانية يقودها شخص، جميعهم تعرضوا لعدة إصابات.

وسارعت فرقة طبية تابعة للمستشفى للتواجد ومباشرة الحادث؛ حيث ساهمت في إنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفى، وتم تقديم العلاج اللازم، فيما جرى تحويل أحدهم لأحد المستشفيات بالطائف، وذلك لكون حالته حرجة.