"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة.. مصحوبة برياح

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والتقيُّد بتعليمات السلامة.

وهطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية شملت أنحاء متفرقة من المحافظة.