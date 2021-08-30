"الاتحاد" ينسحب من مفاوضات "انسيلمو" لاعب "الوحدة"

ما زال النصر طرفًا في المفاوضات

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد، قررت إيقاف مفاوضاتها مع اللاعب البرازيلي انسيلمو محترف الوحدة.

ويأتي توقف مفاوضات الاتحاديين مع اللاعب، عطفًا على مبالغة وكيل أعماله في طلباته المادية.

وتدور مفاوضات مكثفة من قِبَل إدارتي النصر والاتحاد مع نظيرتيهما في الوحدة لأجل ضم اللاعب البرازيلي.

وقالت مصادر: إن إدارة الوحدة ترغب في بيع عقد اللاعب للاتحاد، كما هي رغبة اللاعب أيضًا؛ لكن تأتي العقبة في وكيل أعماله ومطالباته المادية.