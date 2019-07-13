شاهد .. السلطان عبدالله يغادر المدينة المنوّرة

ملك ماليزيا زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه

غادر السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا، المدينة المنوّرة، اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب بن محمد السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنوّرة مشهور بن سعود الحميّد؛ وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 11:47 AM

ملك ماليزيا زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه

شاهد .. السلطان عبدالله يغادر المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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غادر السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا، المدينة المنوّرة، اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب بن محمد السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنوّرة مشهور بن سعود الحميّد؛ وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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