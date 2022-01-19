يمثلون 11 دولة.. 22 متسابقًا يتأهبون لسباق "فورمولا إي الدرعية 2022"

النسخة الحالية تنطلق يومي 28 و29 يناير الجاري بتنظيم وزارة الرياضة

تستعد الدرعية لانطلاق منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، في يومي 28 و29 يناير 2022م، وذلك بإقامة الجولتين الأولى والثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2022"، والذي يقام للمرة الرابعة في المملكة.

وسيشارك في النسخة الحالية من سباق الدرعية 2022، التي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية 22 متسابقًا من 11 دولة، تتقدمها البرازيل، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا.

وبالنظر إلى الفرق؛ يدشن فريق "مرسيدس بنز إي كيو" الألماني حاملُ لقب الموسم السابع، منافسات العام الحالي دون أي تغيير في التشكيلة، وبسائقيه البلجيكي ستوفيل فاندورن بطل الموسم المنصرم، والهولندي نك دي فريز، الحاصل على المركز الأول في سباق فورمولا الدرعية 2021، حيث يمنّي الفريق نفسه بالحفاظ على اللقب، لا سيما أن هذا الموسم الأخير الذي يشارك فيه فريق "مرسيدس بنز إي كيو".

ويبحث فريق "أفالانش أندريتي" الأمريكي، عن تحقيق نتائج قوية في النسخة الحالية، حيث يضم كلًا من البريطاني الشاب جاك دينس، الحاصل على لقب أنجح صاعد في تاريخ البطولة من حيث عدد مرات اعتلاء المنصة، إلى جانب الأمريكي أوليفر إسكيو، حامل لقب سباقات "إيندي لايتس".

ويأمل فريق "دراغون بينسكه أوتو سبورت" الأمريكي في تحسين ظهوره في الموسم الثامن من سباقات فورمولا إي، وذلك بعد استعانته بخدمات الإيطالي أنطونيو جيوفناري سائق منافسات الفورمولا 1 السابق، إضافة إلى البرازيلي سيرجيو سيت كامارا، الذي حقّق أفضل مركز له في سباق الدرعية العام الماضي عندما حصل على المرتبة الرابعة، فيما استطاع فريق "دراغون" تسجيل العدد الأعلى من النقاط في الجولتين الافتتاحيتين من الموسم الماضي، أكثر مما حصده خلال المواسم الماضية في فورمولا إي.

وأظهر الفريق الهندي الوحيد في هذا الموسم "ماهيندرا ريسينغ"، قدراته الكبيرة خلال الموسم المنصرم، يمنّي نفسه بتعزيز إمكانياته للحصول على نتائج جيدة في هذا الموسم، خاصةً مع وجود البريطاني أوليفر رولاند المنتقل حديثًا من "نيسان إي دامز"، الذي يعدُّ أيضًا أحد أسرع المتسابقين على الحلبة، فيما سيكون بجانب رولاند، مواطنه أليكساندر سيمز بطل الجولة الثانية في سباق فورمولا إي الدرعية 2019.

أما خامس المشاركين في السباق؛ فهو فريق "إينفجن ريسينغ" البريطاني، الذي لم يُجرِ أي تعديلات من ناحية السائقين، حيث فضّل الاعتماد على النيوزيلندي نيك كاسيدي بطل "سوبر فورمولا الياباني"، و "سوبر جي تي" الذي قدّم أداء قويًا على مدار العام، صعد على إثره إلى منصة التتويج في المكسيك ونيويورك، إضافةً إلى الهولندي روبن فراينز المتوّج بالمركز الثاني في الدرعية وموناكو خلال العام الماضي.

ويسعى الفريق الصيني بالعودة إلى القمة مجددًا عبر فريق "دي إس تشيتاه"، لا سيما بعد تغيير الهيكلة الإدارية، حيث نال الفريق جائزة المركز الثالث في العام المنصرم، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المرتبة الثانية.

ويضم الفريق الصيني كلًا من الفرنسي جان إيريك فيرن الذي يملك لقبين، إضافة إلى البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، الفائز بسباق الدرعية الأول في المملكة عام 2018، حيث يحمل السائقان خبرةً في سباقات الفورمولا إي تمتد لسبع سنوات.

والفريق السادس في هذه المنافسة "نيو 333" الصيني، لم ينقطع عن المشاركة في سباقات البطولة منذ عام 2014، ويدخل الموسم الثامن بالسائق البريطاني أوليفر تيرفي، الذي يعدُّ عضوًا رئيسًا في الفريق؛ لكونه الوحيد الذي ظهر مع الفريق منذ انطلاقته حتى الآن، فيما أعلن "نيو 333" انضمام السائق البريطاني دان تيكتوم إلى سباقات السيارات الكهربائية للمرة الأولى، بعد أن حقّق فوزين في بطولة فورمولا2.

ومن اليابان؛ يطلّ فريق "نيسان إي دامس" في الدرعية، ويضمّ الألماني ماكسيميليان غانثر القادم من فريق "أفالانش أندريتي"، ليشكّل بذلك ثنائيةً قويةً مع السويسري سيباستيان بويمي الذي يعد الأكثر مشاركة في سباقات فورمولا إي، بواقع 356 سباقًا، محققًا منها 55 فوزًا، كما صعد منصة التتويج 113 مرة، فيما تعد مشاركة الألماني غانثر هي الرابعة له في سباقات فورمولا إي، حيث استطاع تدوين انتصار وحيد في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويسعى فريق "جاغوار تي سي إس" هذا الموسم إلى تحقيق طموحات كبيرة، حيث يعوّل كثيرًا على خدمات البريطاني سام بيرد الحاصل على المركز الأول في سباق فورمولا إي الدرعية 2021، إضافة إلى زميله النيوزيلندي ميتش إيفانز الذي شارك للمرة الأولى في سباقات فورمولا إي عام 2016، حاصلًا بذلك على المركز الرابع في نتائج السائقين، وهو أعلى مركزٍ حصل عليه حتى الآن.

ويشارك فريق "تاغ هوير بورشه" بالثنائي الألماني باسكال ويرلين، وأندريه لوتيرير العضو الأساسي لبورشه والمشارك في خمسة مواسم سابقة في فورمولا إي، كما أنه حامل لقب سباق "لو مان" خمس مرّات، كما شارك باسكال ويرلين في 17 سباقًا منذ مشاركته الأولى مع فريق ماهيندرا عام 2018، كما شهد سباق روما المشاركة الأبرز لويرلين الموسم الماضي، حيث حصد فيه المركز الثالث، بينما ظفر لوتيرير بالمركز الثاني في فالنسيا.

أما آخر الفرق المشاركة، فيتمثل بـ"روكيت فينتوري" المشارك بالفرنسي إدواردو مورتارا وزميله البرازيلي لوكاس دي غراسي، حيث حصل مورتارا على 92 نقطة في الموسم الماضي، والذي يعد الأنجح بالنسبة له، بينما يعد دي غراسي من أفضل السائقين إثر حصوله على لقب البطولة عام 2017، وامتلاكه 796 نقطة إجمالية و12 فوزًا على مدار تاريخه في فورمولا إي.