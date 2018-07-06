الفتح يتفق مع لاعب منتخـب الكونغـو على التوقيع لمدة موسمين

توصلت إدارة نادي الفتح إلى اتفاق مع النجم نزوزي توكو لاعب منتخـب الكونغـو على التوقيع بشكل رسمي لمدة موسمين بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

من جهته ثمن رئيس النادي المهندس سعد العفالق دعم رئيس الهيئة تركي آل الشيخ الذي يأتي امتداداً لدعمه لجميع أندية الوطن، مؤكدًا أنه سيتم إنهاء كافة إجراءات التعاقد رسميًا مع اللاعب نزوزي توكو بعد تجاوزه للفحص الطبي الذي سيخضع له فور وصوله للأحساء في مستشفى الموسى التخصصي الراعي الطبي لنادي الفتح .



يذكر أنه سبق للاعب أن خاض عدة تجارب احترافية بدأها مع نادي جراسهوبر السويسري ثم نادي برايتون هوف ألبيون الإنكليزي، بعدها انتقل إلى الدوري التركي من بوابة نادي شهر سبور قبل أن يعود للدوري السويسري بتمثيله نادي سانت جالين .