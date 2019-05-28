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كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن ماجد

نائب رئيس سيرليون يصل جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

وصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.