خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 10429 إصابة جديدة بكورونا و86 حالة وفاة

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و86 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و293 ألفاً و807 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 94 ألفاً و113 حالة.