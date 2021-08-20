المعامل فصول وحواجز للطاولات.. إعلان "ضوابط الاحترازات بالمدارس"

أوضحتها "الصحة" ومنها عدم تجاوز 50% من طاقة الحافلات الاستيعابية

أعلنت وزارة الصحة، عن جملة من الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية، وذلك لضمان عدم تفشي فيروس كورونا بالمدارس.

وفيما يتعلق بالتباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية، أكدت الوزارة، ضرورة إعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

وشددت الوزارة، على ضرورة مراعاة ألا تكون الطاولات وجهاً لوجه وتركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الاستفادة من غرف المعامل والمصادر في تحويلها إلى فصل دراسي توزع عليها الطلبة.

وفيما يتعلق بالتباعد الجسدي داخل الحافلة المدرسية، أكدت الوزارة، ضرورة ترك الصف الأول فارغًا والتزام الطالب بالمقعد ذاته طوال الرحلة، وعدم تجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طول مدة الرحلة عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

وأكدت ضرورة التباعد بمسافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة، وترك مساحة مقعد بين كل طالب وآخر وترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين من الحافلة.

