المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتكوّن سحب رعدية على محافظات: (بدر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 08:20 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات

المدينة المنورة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتكوّن سحب رعدية على محافظات: (بدر، والعيص، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.

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