الحكومة اليمنية تدين طرد ميليشيا الحوثي لممثل مفوضية حقوق الإنسان

"فتح" دعا الأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لإدخال المساعدات للدريهمي

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع بعد دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولي.

وفي التفاصيل، عدّ وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية من اعتداء ضد المسؤول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن تأكيدًا لمضيها في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية التابعة لإيران بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي.

وطالب "الإرياني" الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى، دعا وزير الإدارة المحلية - رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي للتدخل العاجل والضغط المباشر على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإدخال المساعدات الإغاثية للسكان المحاصرين في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية، دون قيد أو شرط أو تأخير.

واستنكر الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية منع ميليشيا الحوثي الإرهابية برنامج الأغذية العالمي من إدخال المساعدات إلى السكان في الدريهمي، عادًّا هذا التصرف إرهابيًا وينافي القوانين الدولية والإنسانية، مطالبًا فتح الفريق الأممي المنبثق عن اتفاق السويد والخاص بمراقبة إعادة الانتشار بممارسة دوره في إلزام الميليشيات الإرهابية بالسماح لإدخال المساعدات بصورة عاجلة وتسجيل هذه الانتهاكات ومخاطبة المجتمع الدولي بكل هذه التصرفات التي تمارسها الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران.

وأكد "فتح" أن استمرار الميليشيات الانقلابية بالانتهاكات بحق العملية الإغاثية يثبت حجم إرهاب هذه الجماعة، وخطر استمرار سيطرتها على بعض المناطق والمحافظات، لافتًا الانتباه إلى أن هذه التصرفات والانتهاكات يجب أن تقابل بمواقف حازمة وجادة تعمل على إنهائها وضمان عدم تكرارها.