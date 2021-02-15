صواريخ تستهدف مطار أربيل بكردستان العراق.. والسفارة الأمريكية تطلق صفارات الإنذار

أدت إلى توقُّف حركة الملاحة الجوية.. ومروحيات أمريكية تحلق للبحث عن مصادرها

أفاد مراسل قناة "العربية" اليوم الاثنين بسقوط صواريخ في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، فيما تحلق مروحيات أمريكية فوق مطار أربيل بحثًا عن مصادر الصواريخ.

وتفصيلاً، نقلت العربية عن مصادر قولها إن ميليشيا حزب الله العراقي تقف وراء هجوم مطار أربيل، الذي أدى إلى توقُّف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي بعد تصدي مضادات التحالف الدولي لعدد من هذه الصواريخ.

وسقطت الصواريخ في مناطق مكتظة؛ ما أصاب أشخاصًا؛ إذ سقطت 5 صواريخ في حي وزيران، وواحد منها سقط في حي 40 مترًا.

ووفق شهود عيان ممن كانوا قريبين من موقع الحدث، أطلقت السفارة الأمريكية صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق أنه تم العثور على عدد من الأسلحة، واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.

وأفادت القيادة في بيان بأن قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية أمنية بناء على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة لتفتيش قرية (حسيب العارف)، والعثور خلالها في أحد المنازل على 8 بنادق كلاشنكوف، إضافة إلى قاذفة RBG7) )، وإلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الساكنين فيها. وأشارت إلى تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الاختصاص مع المضبوطات لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.