"بدر بن سلطان" يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة بإمارة مكة والمحافظات والمراكز

استنادًا إلى تنبيهات "الصحة" بخصوص الأضرار المحتملة لكسوف الشمس

وجَّه أمير مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بتأخير دوام يوم غد الخميس في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها إلى ‏الساعة التاسعة صباحًا.

جاء ذلك استنادًا إلى التنبيهات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الأضرار المحتملة نتيجة كسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.

أمير مكة بالنيابة الأمير بد بن سلطان تأخير الدوام إمارة مكة المكرمة كسوف الشمس

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25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 10:13 PM

استنادًا إلى تنبيهات "الصحة" بخصوص الأضرار المحتملة لكسوف الشمس

"بدر بن سلطان" يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة بإمارة مكة والمحافظات والمراكز

متعب البقمي

الطائف

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وجَّه أمير مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بتأخير دوام يوم غد الخميس في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها إلى ‏الساعة التاسعة صباحًا.

جاء ذلك استنادًا إلى التنبيهات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الأضرار المحتملة نتيجة كسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.

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