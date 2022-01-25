شاهد.. مياه الصرف تطفح أمام مدرسة بالطائف وآباء يناشدون التدخل

أعاقت دخول الطلاب والمعلمين وتسبّبت في انتشار الروائح الكريهة

عبّر عدد من أولياء أمور الطلاب وزائري مدرسة القيم الأعلى الابتدائية بمحافظة الطائف، عن تضررهم من محاصرة مياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة إثر طفح مياه الصرف الصحي بالشارع المجاور للمدرسة دون وجود حلول.

هذا وقد أبدى كثير من الآباء تذمّرهم من طفح مياه الصرف الصحي أمام مدرسة القيم الأعلى الابتدائية منذ فترة دون معالجتها؛ حيث أعاقت دخول الطلاب والمعلمين والزوّار للمدرسة، وتسبّبت في انتشار الروائح الكريهة.