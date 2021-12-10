"المواصفات": تعريض "عبوات الغاز" لأي نوع من الحرارة شديد الخطورة

تعليقًا على فيديو متداول لأشخاص وضعوها بماء ساخن.. فانفجرت

حذرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، من تعريض عبوات الغاز لأي نوع من الحرارة، سواء من خلال وضعها في ماء ساخن أو بالقرب من اللهب أو تحت أشعة الشمس، موضحة أنها قد تتعرض للانفجار.

وعلّق مشرف وحدة أسطوانات الغاز ومواقد الطهو بالهيئة، المهندس عبدالرحمن الثنيان، على مقطع فيديو متداول لأشخاص ارتكبوا خطأ أدى لانفجار عبوة غاز صغيرة بينهم كانوا يستخدمونها في طهو وجبتهم، حينما وضعوها في ماء مغلي ظنًا منهم أنه يمكن رفع كثافة الغاز داخلها وزيادة شعلة اللهب بالموقد.

وقال "الثنيان" في معرض تعليقه على المقطع: هذا أكبر خطأ قد يقع فيه مَن يتعامل مع مثل هذه المنتجات لكونها ضعيفة وترابط أجزاءها بالكبس وهي لا تتحمل درجات الحرارة العالية التي تزيد على 50 درجة أو بحسب تعليمات كل منتج.

وأضاف: بعض السلوكيات الخاطئة قد تُهدد حياة وسلامة الشخص؛ مما يستلزم توخي الحذر عند التعامل مع المنتجات التي تعمل بالغاز، والتحقق من حصولها على علامة الجودة السعودية، التي يعدّ وجودها إلزامياً عليه من المواصفات.