"وددت إعطاء أنباء مختلفة لكننا بأسوأ وقت".. هل تتحول هذه الدولة مركزًا للوباء؟

قرارات جديدة بعد أرقام مطمئنة في جارتها.. تخفيف قيود وتمديد الحجر في العاصمة

أعلنت الأرجنتين، أمس الجمعة، تمديد الحجر الصحي في العاصمة بوينس أيرس، مع تخفيف القيود في باقي أنحاء البلاد، بعد أرقام قليلة نسبيًّا لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت الأرجنتين 5611 حالة إصابة مؤكدة، و293 حالة وفاة.

وبدأ العزل الصحي العام في ثاني أكبر اقتصاد بأميركا الجنوبية، في 20 مارس الماضي، وسيتم تمديده في العاصمة حتى 24 مايو.

وفي البرازيل أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 751 شخصاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم يومي قياسي، بحسب ما أعلنت، الجمعة، وزارة الصحة في البلد الأكثر تأثراً بالفيروس في أميركا اللاتينية.

غير أن هذه الأرقام الرسمية التي تنشرها الوزارة تواجَه بتشكيك كبير من المجتمع العلمي الذي يعتبر أن الحصيلة المحلية للضحايا أعلى بـ15 أو حتى 20 مرة؛ وفق ما نقلت "فرانس برس".

ووفق "رويترز": فحتى مساء الجمعة، سجلت البلاد البالغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، 145328 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، فضلاً عن 9897 وفاة، وفي غضون 24 ساعة سجلت 10222 إصابة جديدة في هذا البلد الذي قد يتحول في يونيو مركزًا جديدًا للوباء.

والولاية الأكثر تضرّراً من جراء الوباء، إلى الآن، هي ساو باولو (جنوب شرق) التي أعلن حاكمها، جواو دوريا، للسكان البالغ عددهم نحو 46 مليون نسمة؛ أن فترة الحجْر ستتواصل حتى نهاية الشهر.

وقال "دوريا"، في مؤتمر صحفي: "وددت أن أعطي أنباء مختلفة، لكننا في أسوأ وقت من هذه الجائحة والوضع محزن.. علينا تمديد الحجر حتى 31 مايو".

وهذه الولاية التي تعد المحرك الاقتصادي للبرازيل، تسجل وحدها ما يقرب من ثلث وفيات كوفيد-19 في البلاد، مع 3416 وفاة ونحو 41830 إصابة.

وفي وقت لا يتوقع أن تبلغ الجائحة في البرازيل ذروتها قبل انقضاء أسابيع عدة، باتت وحدات العناية المركزة في المستشفيات مكتظّة في العديد من الولايات في الجنوب الشرقي والشمال والشمال الشرقي، أو تقترب من حالة الاكتظاظ.



ويعود قرار فرض الحجر إلى حكام الولايات ورؤساء البلديات، وهي مسألة حسمتها المحكمة العليا في الآونة الأخيرة، في حين أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يعارض الحجر.