مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8198.97 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.7 مليارات ريال لأكثر من 140 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 7.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8198.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عسير، ومجموعة فتيحي، وشمس، وتكوين، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: إليانز إس إف، والأسماك، وأنعام القابضة، واللجين، وساب فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.25% و4.51%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، وتكوين، والراجحي، ومهارة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ومهارة، والإنماء، والراجحي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 39.43 نقطة ليقفل عند مستوى 6512.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 ألف سهم تقاسمتها 656 صفقة.