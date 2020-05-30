قفزة قياسية في إصابات "كورونا" بالهند .. و"مودي": المعركة طويلة مع الوباء

ارتفاع عدد المرضى إلى 173.763

سجلت الهند 7964 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، اليوم (السبت)، في قفزة يومية قياسية، مما يثير احتمال تمديد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إجراءات العزل العام إلى ما بعد 31 مايو (أيار).

ودعا "مودي" سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة إلى اتباع جميع قواعد العزل العام وإغلاق المنشآت لمنع انتشار الجائحة.

ولفت رئيس الوزراء الهندي في رسالة مفتوحة بمناسبة مرور عام على ولايته الثانية، إلى أن أمام الهند معركة طويلة مع فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

من جهته، ذكر مسؤول بوزارة الداخلية أن الحكومة قد تمدد العزل العام إلى ما بعد 31 مايو.

وتشير بيانات "رويترز" إلى أن الهند سجلت في المجمل 173763 حالة إصابة بكوفيد-19 و4971 وفاة لتكون تاسع أكثر الدول تضررًا بالجائحة على مستوى العالم.