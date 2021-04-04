"الصحة": تسجيل 673  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 504  خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 أبريل 2021، تسجيل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 392682 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 504 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 379816 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6697 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6169 والحالات الحرجة 782 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 أبريل 2021، تسجيل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 392682 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 504 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 379816 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6697 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6169 والحالات الحرجة 782 حالة.