"الصحة": تسجيل 673 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 504 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 أبريل 2021، تسجيل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 392682 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 504 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 379816 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6697 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6169 والحالات الحرجة 782 حالة.