شاهد.. كيف استعدت شوارع "الجوف" وتزيّنت لاستقبال ضيفها الكبير

ازدانت بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

ازدانت شوارع مدينة سكاكا ومدن منطقة الجوف بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبعبارات الترحيب بمقدمه لمنطقة الجوف خلال زيارته المرتقبة -أيده الله- لمنطقة الجوف والمقرّر لها خلال الأيام القليلة القادمة .

واستعدت المنطقة بمحافظاتها وجهاتها الحكومية وأهاليها لاستقبال المليك المفدّى خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لمنطقة الجوف بتجهيزات كبيرة ومميزة تليق بهذه المناسبة التاريخية.

يأتي هذا فيما دعت عدد من بلديات ومراكز المحافظات والقرى الأهالي لحفل تقيمه لهم بهذه المناسبة الغالية يشمل عدداً من الفعاليات الوطنية والجوائز والعديد من الفقرات المنوعة، والتي تأتي بتوجيهات من أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.