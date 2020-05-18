سلطنة عُمان تسجّل 193 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5379 حالة

سجّلت سلطنة عُمان 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5379.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، في بيان لها، اليوم، أن 72 حالة من الحالات المسجلة لعُمانيين، و121 حالة لغير عُمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 23 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1496 حالة للشفاء.