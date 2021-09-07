"العسكر": "لوسيد للسيارات الكهربائية" ستبدأ تصنيع مركباتها بالسعودية في العام 2024

تقدمت بطلب لاعتماد الطراز لخط الإنتاج.. و"الاستثمارات" يمتلك فيها حصة الأغلبية

كشف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات سعود العسكر في تصريح له على قناة العربية أن شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية ستبدأ تصنيع سياراتها بالسعودية في العام 2024، بعد أن تقدمت بطلب لاعتماد الطراز لخط الإنتاج كما أن الشركة قد تقدمت للحصول على شهادة الاعتماد لخط الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "العسكر" أن صندوق الاستثمارات السعودي يمتلك حصة الأغلبية في "‫لوسيد" التي تتداول أسهمها بالسوق الأمريكي.