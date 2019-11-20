أمير عسير يواصل جولاته فى أحد رفيدة ويلتقي المسؤولين ورواد الأعمال

تفقد مشروعات المشهد الحضري وشاهد عرضًا مرئيًّا لتطوير مركز آل زلفة

واصل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، جولته التفقدية في محافظة أحد رفيدة؛ حيث التقى المسؤولين ومدراء الإدارات الحكومية ورواد الأعمال، وعددًا من شباب وفتيات وإعلاميي المحافظة، واستمع لمطالبهم وآمالهم، في إطار جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة.

ورأس أمير منطقة عسير في مستهلّ زيارته التفقدية الثانية، اجتماعًا مع محافظ أحد رفيدة ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية، على مسرح بلدية المحافظة، ناقش خلاله مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وآلية رفع مستواها، مؤكدًا تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجًا يحتذى به في الرقي، والتطور الشامل في مختلف جميع المجالات.

وقال: "إن المملكة تواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضده الأيمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مسيرة الخير والنماء والازدهار والتنمية المتجددة والمتوازنة ما بين مناطق ومدن المملكة، وأضاف بأنه لم يعد هناك مجال لتقديم أي عمل لا يحمل الجودة العالية في تصميمه وتنفيذه، مؤكدًا أن الإشراف والمتابعة أصبحت مطلبًا لتنفيذ أي مشروع خدمي يستفيد منه المواطن. وأكد الأمير تركي بن طلال من جهة أخرى خلال لقائه أمين ورؤساء البلديات بالمنطقة، عدم قبول أي خلل في التصميم أو الإشراف أو التنفيذ لأي مشروع تنموي في المنطقة.

واستعرض أمير منطقة عسير خدمات قطاع التعليم والصحة والخدمات البلدية وخدمات قطاع الاتصالات بالمحافظة، وتواصل الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع مع نائب وزير الاتصالات هاتفيًّا؛ لبحث سبل تعزيز خدمات الاتصالات والإنترنت بالمحافظة، فيما ناقش سموه خلاله النواحي الأمنية بالمحافظة ومتطلباتها.

وتم خلال الاجتماع تخصيص أرض لتنفيذ مشروع منشأة رياضية تخدم أهالي المحافظة، إلى جانب تخصيص أرض استثمارية للقطاع التعليمي الخاص.

كما التقى الأمير تركي بن طلال رجال الأعمال وشباب وفتيات وإعلاميي المحافظة، واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم التنموية، وآلية تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وقطاع التعليم والصحة والفنادق والأسواق، مؤكدًا ما تحمله المشروعات المستقبلية القادمة للمنطقة من تهيئة كافة المتطلّبات للمواطنين بكافة فئاتهم، وتوفير ما يعزّز من توجهاتهم وأهدافهم ضمنها المراكز الشبابية التي ستشهدها العديد من محافظات عسير.

إثر ذلك استعرض أمير منطقة عسير أمام الحضور، جانبًا من مشروعات المشهد الحضري للمنطقة، الذي تعكف أمانة منطقة عسير على تنفيذه بإشراف ومتابعة سموه الكريم، حين أكّد الأمير تركي بن طلال أن مشروعات المشهد أخذت في طابعها الحفاظ على الهوية العمرانية، وتسليط الضوء على القيم والعادات الثرية بالمنطقة.

وشاهد أمير منطقة عسير عرضًا مرئيًّا بدراسة تطوير مركز آل زلفة بمحافظة أحد رفيدة، فيما وجّه سموه بتشكيل فريق استشاري من جامعة الملك خالد للوقوف إلى جانب أعمال تطوير المركز، وتقديمه بشكل يتوافق مع ما تعمل عليه المنطقة من تقديم مشروعات ذات جودة.

