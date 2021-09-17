"الأهلي" يبحث عن الانتصار الأول في الدوري .. و"ضمك" يلاقي "الشباب"

الجولة تشهد مباراة ديربي "القصيم" بين الرائد والتعاون

تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.

التعاون - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .
يملك التعاون نقطتين فقط في حين يملك الرائد 7 نقاط.

ضمك - الشباب
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يملك ضمك 7 نقاط في حين يملك الشباب 4 نقاط .

الأهلي - الفتح
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط في حين يملك الفتح 7 نقاط ، ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول في الدوري.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 01:07 AM

الجولة تشهد مباراة ديربي "القصيم" بين الرائد والتعاون

"الأهلي" يبحث عن الانتصار الأول في الدوري .. و"ضمك" يلاقي "الشباب"

محمد السيّد

الرياض

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تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.

التعاون - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .
يملك التعاون نقطتين فقط في حين يملك الرائد 7 نقاط.

ضمك - الشباب
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يملك ضمك 7 نقاط في حين يملك الشباب 4 نقاط .

الأهلي - الفتح
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط في حين يملك الفتح 7 نقاط ، ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول في الدوري.

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