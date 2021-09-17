"الأهلي" يبحث عن الانتصار الأول في الدوري .. و"ضمك" يلاقي "الشباب"

الجولة تشهد مباراة ديربي "القصيم" بين الرائد والتعاون

تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.



التعاون - الرائد

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .

يملك التعاون نقطتين فقط في حين يملك الرائد 7 نقاط.



ضمك - الشباب

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

يملك ضمك 7 نقاط في حين يملك الشباب 4 نقاط .



الأهلي - الفتح

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط في حين يملك الفتح 7 نقاط ، ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول في الدوري.