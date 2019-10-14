الرميان: نعمل منذ 3 أعوام على طرح اكتتاب "أرامكو"

قال: #المملكة استثمرت 2.5 مليار دولار في روسيا

واصل منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، أعماله التي انطلقت صباح اليوم، وقال محافظ #صندوق_الاستثمارات_العامة ياسر بن عثمان الرميان؛ إن #المملكة استثمرت 2.5 مليار دولار في الاقتصاد الروسي.

وأضاف: نعمل على تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي - الروسي - الصيني، ولدينا عزيمة سياسية لتحسين البيئة الاستثمارية في #المملكة.

وتابع: "التوازن في التوجّه الاستثماري المحلي والدولي إحدى الركائز التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة لتعظيم أصوله وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠".

وحول "أرامكو"، قال الرميان: نعمل منذ 3 أعوام على طرح اكتتاب "أرامكو".