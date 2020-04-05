سويسرا تسجل 19 وفاة جديدة بكورونا لترفع حصيلتها إلى 559 حالة

رصدت 822 إصابة اليوم لتصل لإجمالي 21100 مصاب بالفيروس

قالت وزارة الصحة السويسرية، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في سويسرا بسبب تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 559، بعد تسجيل 19 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم ارتفع إلى 21100 من 20278، أمس السبت.

واختبرت سويسرا أكثر من 158000 شخص، بحسب وكالة "رويترز".

وتجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بالفيروس أكثر من المليون و200 ألف حالة، والوفيات أكثر من 64 ألف.