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بحثا العلاقات بين المملكة وسنغافورة وفرص تعزيز التعاون في كل المجالات

جلسة مباحثات بين خادم الحرمين وحليمة يعقوب.. والملك يسلمها قلادة الملك عبدالعزيز

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.



وقبيل المباحثات، سلم خادم الحرمين الشريفين، رئيسة جمهورية سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز، تقديراً لها.



وتم بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وحضر المباحثات: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية القروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق"، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح.



كما حضرها من الجانب السنغافوري: وزير البيئة والموارد المائية والوزير المكلف بشؤون المسلمين ماساجوس ذو الكفلي، كبير وزراء الدولة وزير التجارة والصناعة الدكتور كوه بوه كوون، وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ، وعضو البرلمان جوان بيريرا، وعضو البرلمان فوو مي هار، وسكرتير أول خاص لرئيسة الجمهورية بيني لي، وعدد من المسؤولين.