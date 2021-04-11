التأمينات عن حصيلة دعم العاملين السعوديين في "الخاص": 6 مليارات ريال

كشفت أنها دعمت 485 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 84 ألف منشأة

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن حصيلة مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد بلغت أكثر من 6 مليارات ريال من خلال مبادرة الدعم من صندوق نظام التعطل عن العمل "ساند".

وأضافت المؤسسة عبر حسابها في تويتر، اليوم، أنها دعمت أكثر من 485 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 84 ألف منشأة.

وأوضحت أن حزم الدعم حافظت على استقرار منشآت القطاع الخاص ومحافظة العاملين بها على وظائفهم.