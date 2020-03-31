صحيفة "كولومبية" تتحدث عن محترف "النصر" السابق: أضاع نفسه بسبب الكحول وعدم النضج!

نشرت صحيفة "futbolred" الكولومبية تقريرًا مطولاً، استعرضت فيه حياة اللاعب خوان بابلو بينو، محترف النصر السابق، الذي قالت عنه إنه كان أمل الكرة الكولومبية، لكنه قضى على نفسه بسبب الكحول، وعدم النضج، إضافة للإصابات.

وجاء حديث الصحيفة بمناسبة عيد ميلاد اللاعب رقم 33؛ إذ قالت عنه إن موهبته لمعت في عمر صغير، وتم استدعاؤه لمنتخب كولومبيا للشباب، ومنه انتقل للقارة الأوروبية.

وتحدثت الصحيفة عن فترة لعبه وإنجازاته في فرنسا، تحديدًا مع نادي موناكو، قبل أن تتحدث عن انتقالاته الخارجية التي كان منها غلطة سراي التركي، والنصر السعودي، قبل أن ينتهي به المطاف محترفًا في نادي أريما الإندونيسي.

وكان النصر قد ضم اللاعب لصفوفه في عام 2011 في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة. وقدم اللاعب وقتها مستويات ليست بالمتميزة للغاية؛ لذلك لم يقم النادي السعودي بتمديد التعاقد معه.