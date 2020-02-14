"المدخلي" مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي

أصدر مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الأخصائي إياد بن عبده سويدي قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عواجي بن محمد مدخلي مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الصحي الجنوبي.

وعبر "المدخلي" الذي يعد من الكوادر الصحية المتميزة بصحة جازان، عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.