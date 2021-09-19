رابطة دوري الدرجة الأولى: 91 ألف ريال لأول لاعب يسجل هدفاً في الدقيقة 91

في جولة "هي لنا دار"

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الأحد، عن إطلاق جائزة مالية قدرها 91 ألف ريال، لأول لاعب في دوري يلو للدرجة الأولى يسجل هدفاً في الدقيقة 91 في الجولة المقبلة، جولة (هي لنا دار) وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

الجدير بالذكر بأن الجائزة سوف تمنح لأول لاعب يسجل في الدقيقة 91 والتي تبدأ من 90:00 وحتى الدقيقة 90:59.

وتنطلق الجولة الثالثة (هي لنا دار) غداً الاثنين وتستمر على مدار ثلاثة أيام حيث ستفتتح الجولة بثلاث مواجهات إذ يلتقي الشعلة مع الخلود وجدة مع العين والخليج مع النهضة.