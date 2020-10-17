مستشفى بمكة يطلق "إذاعة" لمراجعيه.. تعرف على القصة

المبادرة الأولى على مستوى مستشفيات العاصمة المقدسة

عادت حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة على مواقع التواصل الاجتماعي للواجهة بعد إغلاق وتوقّف، لتصبح أكثر توهجاً وقرباً من المرضى والمراجعين.

وتعمل حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة على نشر الفعاليات والأنشطة والمعلومات عبر حساباتها الرسمية فحسب، مع التنويع في إيصال المعلومة الطبية بطرق تقنية وحديثة وجذابة بعيدًا عن الطرق التقليدية.

وأطلق مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة مؤخراً إذاعة تحت مسمى "إذاعة نور" تستهدف كل فئات المجتمع، تهدف إلى نشر الوعي والتوعية حول عدد من المواضيع الطبية والصحية بأسلوب سهل وبسيط للمستمعين، وخلال يوم واحد في الأسبوع.

ولقيت الفكرة التي تعتبر الأولى على مستوى مستشفيات مكة المكرمة، إن لم يكن على مستوى المملكة، قبولاً واسعاً؛ حيث يتم نشر الحلقة كاملة في إطار إذاعي على قناة المستشفى بإمكان المراجع الرجوع لها في أي وقت، ويُستضاف خلالها مختصون من داخل المستشفى للحديث عن بعض الأمراض والتخصصات وما يحتاجه المجتمع من توعية وتثقيف في المجال الصحي.