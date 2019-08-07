"البيئة" تفسح 1.8 مليون رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة

في إطار جهود تغطية طلب السوق المحلي وموسم حج هذا العام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسحها 1.809.438 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 5 ذي الحجة الجاري؛ وذلك بهدف تغطية طلب السوق المحلي وموسم حج هذا العام.

وذكرت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1.807.635 رأساً من الأغنام و1803 جمال، من ضمنها الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي والتي بلغت 969.196 رأسا من الأغنام.

وأضافت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث.