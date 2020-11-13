جامعة جازان تحتفي بمنسوبيها أعضاء مجلس الشورى

بعد نيلهم الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم

احتفت جامعة جازان بأعضاء هيئة التدريس المعينين بمجلس الشورى، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وأعضاء مجلس الجامعة ومديري التعليم بالمنطقة، مساء اليوم بمقر الاحتفالات بمجمع كليات البنات بمحلية.



وأوضح "القحطاني" أنّ الجامعة تباهي وتفتخر بمنسوبيها وهي تحتفي بنخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين نالوا الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، مؤكداً أن اختيارهم يجسد حرص القيادة الرشيدة على الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها الجامعة؛ لما تملكه من القيادات الوطنية الشابة المؤهلة للمساهمة في مسيرة الرقي والبناء والتحديث وفي مختلف القطاعات.



وقدم "القحطاني" التهنئة للدكتور حسن حجاب الحازمي، والدكتور عاصم محمد مدخلي، والدكتور فيصل علي طميحي، والدكتورة عائشة حسن زكري، والدكتورة عائشة علي عريشي، وشكرهم على كل ما بذلوه من جهود خلال السنوات الماضية، وأن الجامعة تثمن مشاركتهم في خدمتها والمساهمة في بنائها.



فيما ألقت عضو مجلس الشورى الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، كلمة بالنيابة عن المحتفى بهم، مؤكدة أن الثقة الكريمة من ولاة الأمر - يحفظهم الله - تحملهم مسؤولية كبيرة للمضي في خدمة الوطن ببذل الجهد والتفاني في أداء المهام والواجبات تحقيقاً للتطلعات ورؤية الوطن الطموحة 2030.



وتضمن الاحتفال قصيدة شعرية ألقاها الشاعر الدكتور نايف أزيبي وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، جاء فيها:

يا لوحة.. شكّلتها ريشتا ملكٍ..

مزيج ألوانها المُخضرُّ.. راياتي

يا من نبتِّ بأرض الحزم.. سنبلةً

من العطاء.. وحدًّا للحماقات..

هذا محمدنا.. وافاك في شغفٍ

وخلفه الكلّ في شوق المسافات.



وفي ختام المناسبة تجول أعضاء مجلس الشورى يرافقهم رئيس الجامعة على مجمع كليات البنات بمحلية الذي يتسع لـ 15 ألف طالبة، ويضم 4 كليات، هي: كلية العلوم، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية التصميم والعمارة، والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 12 إدارة و5 عمادات مساندة، ومركز للابتكار وريادة الأعمال ومعهد للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية، و83 معملاً، و20 قاعة للتدريب وعقد الورش.