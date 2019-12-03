محكمة ألمانية تلغي حظراً لتصدير المدرعات إلى السعودية

خلصت إلى أن الحكومة تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية

ألغت المحكمة الإدارية في فرانكفورت بألمانيا اليوم (الثلاثاء)، حظراً فعلياً على صادرات المركبات المدرعة إلى السعودية كانت الحكومة قد فرضته.

وأفادت المحكمة بأن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تحدد المحكمة الشركة التي رفعت القضية.

المحكمة الإدارية في فرانكفورت تصدير المدرعات إلى السعودية

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03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 06:40 PM

خلصت إلى أن الحكومة تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية

محكمة ألمانية تلغي حظراً لتصدير المدرعات إلى السعودية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ألغت المحكمة الإدارية في فرانكفورت بألمانيا اليوم (الثلاثاء)، حظراً فعلياً على صادرات المركبات المدرعة إلى السعودية كانت الحكومة قد فرضته.

وأفادت المحكمة بأن السلطة المعنية بالرقابة على الصادرات في الحكومة الألمانية تقاعست عن الوفاء بالمتطلبات الرسمية عندما سحبت تصريح تصدير 110 مركبات مدرعة للقوات البرية السعودية، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تحدد المحكمة الشركة التي رفعت القضية.

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المحكمة الإدارية في فرانكفورت تصدير المدرعات إلى السعودية

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