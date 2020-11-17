عبر تويتر .. مدارس الأفلاج تحتفل بذكرى البيعة بالفيديوهات والتصاميم الوطنية

رصدت جوائز لأفضل أعمال طلابية تعبيرًا عن هذه المناسبة الغالية

نشرت مدارس الأفلاج عبر حساباتها على تويتر العديد من مقاطع الفيديو والتصاميم نثر خلالها المجتمع التعليمي من منسوبي المدارس وطلابها مشاعر الاحتفاء بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– مقاليد الحكم.

وتفصيلاً.. تضمنت الفيديوهات والتصاميم دور خادم الحرمين الشريفين –أيده الله– في شتى المجالات التنموية التي شهدتها المملكة في مختلف القطاعات، واستمرار دعم القيادة للتميز والريادة في التعليم والإسهام في بناء أجيال المستقبل، وتهدف الفعاليات التي أطلقتها المدارس وشارك فيها طلابها وطالباتها إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقادته.

فيما أطلقت بعض المدارس مسابقات ‫ورصدت لطلابها جوائز لأفضل صورة أو مقطع أو عبارة تعبيرًا بهذه المناسبة الغالية.

وكان تعليم الأفلاج ممثلاً بقسم النشاط الطلابي قد وجّه في تعميم لمدارس المحافظة الاحتفاء بهذه المناسبة (بيعة وولاء) ومشاركة الطلاب والطالبات في إلقاء النصوص الوطنية عبر وسائل التواصل المتعددة، وتعبير منسوبي ومنسوبات التعليم عن مشاعر الولاء والانتماء لقائد المسيرة، ومشاركة الطلاب والطالبات في المسابقات الوطنية من خلال تطبيق (تحدي)، كذلك المشاركة في رابط الاصطفاف الصباحي ليوم ذكرى البيعة. https://youtu.be/Ci2kjSYVuXY