"غرفة مكة" تدعو منتسبيها لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء

المنع يشمل دعوة "المشاهير المعلنين" وإقامة المسابقات التجارية ذات الحضور

دعت غرفة مكة المكرمة جميع منتسبيها منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء مثل: إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، وحفلات افتتاح المحال والأسواق، ودعوة "المشاهير المعلنين" ومناسبات تدشين المنتجات الجديدة.

معًا نحو ‫قطاع خاص ملتزم بسلامة الجميع.

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07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442 12:10 AM

المنع يشمل دعوة "المشاهير المعلنين" وإقامة المسابقات التجارية ذات الحضور

"غرفة مكة" تدعو منتسبيها لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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دعت غرفة مكة المكرمة جميع منتسبيها منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء مثل: إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، وحفلات افتتاح المحال والأسواق، ودعوة "المشاهير المعلنين" ومناسبات تدشين المنتجات الجديدة.

معًا نحو ‫قطاع خاص ملتزم بسلامة الجميع.

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