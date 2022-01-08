قبل مواجهة الطائي "دوريًّا".. الهلال يخسر خدمات الشهراني والبريك

كشف نادي الهلال اليوم السبت عن غياب الثنائي ياسر الشهراني ومحمد البريك عن تدريبات الفريق التي أجراها عصر اليوم السبت، وذلك بعد يوم راحة منحه المدرب "جارديم" للاعبين أمس.



وحضر الثنائي في العيادة الطبية نظير تعرُّض الشهراني لإصابة في العضلة الأمامية، وتعرُّض البريك لإصابة في عضلة الساق.



الجدير بالذكر أن الأزرق يستعد لمواجهة مضيفه الطائي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويأتي الهلال في المركز الخامس في سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.