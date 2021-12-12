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لا أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان

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ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.