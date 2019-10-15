"العمر" يفتتح ندوة "صحيح البخاري والقراءات المعاصرة" بجامعة الملك سعود

تستمر يومين .. بحوث متخصصة لإبراز مكامن الخطأ والطرق العلمية للرد عليها

رعى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ صباح اليوم الثلاثاء، الندوة العلمية "صحيح البخاري والقراءات المعاصرة: أنواعها, ومناهجها, ومصادرها" بقاعة الشيخ حمد الجاسر بجامعة الملك سعود، التي تستمر يومين وتنظّمها كلية التربية ممثلة بقسم الدراسات الإسلامية مسار السنة وعلومها.

حضر الحفل المشرف على الندوة الأمير الدكتور سعود بن سلمان آل سعود؛ وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وعدد من المسؤولين.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن برجس الدوسري؛ كلمة قال فيها إنه لما كان الصراع بين الحق والباطل سنة كونية تفتر حيناً وتشتد أحياناً وتتنوع بتنوع الدوافع والأغراض فقد تعرض صحيح البخاري لهجمة شرسة منظمة للنيل منه وطرح أفكار غريبة في تناوله والتجرؤ على تجربة مناهج غربية لا تتناسب مع موضوع البحث وموضوعيته مما اقتضى تجلية هذه الدراسات والقراءات المعاصرة لصحيح البخاري ببيان أنواعها ومناهجها ومصادرها.

وأوضح الدكتور الدوسري؛ أن جامعة الملك سعود بادرت ممثلة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بإقامة هذه الندوة المباركة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وثلة من كبار العلماء ونخبة من أساتذة الكلية المتميزين وعدد من أعضاء مسار السنة وعلومها المتخصصين في جلسات تعرض فيها بحوثاً متخصصة ومداخلات قيمة وكلمات مشرقة للمشاركين لتجلية هذه الدراسات الخاطئة في تناول صحيح البخاري -رحمه الله-، وإبراز مكامن الخطأ ومراحل الزلل فيها وتحديد ضوابط ومنهجيات علمية للتصدي لها وتأسيس أرضية علمية للرد عليها.