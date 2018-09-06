"الحصيني": أمطار متفاوتة تشمل 7 مناطق مصحوبة بالصواعق اليوم وغداً

قال: تؤثر على مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إنه من المتوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة هطول أمطار متفاوتة تشمل سبع مناطق، وقد يصحب بعضها سيول ورياح مغبرة وصواعق.

وأضاف: الأمطار متوقع أن تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وتشمل أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وتبوك، وتمتد إلى حائل.

ونبّه في ختام كلامه من السيول والرياح المغبرة والصواعق التي قد تصاحب بعض هذه الحالات.

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06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439 11:16 AM

قال: تؤثر على مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وتبوك

"الحصيني": أمطار متفاوتة تشمل 7 مناطق مصحوبة بالصواعق اليوم وغداً

فهد الغبيوي

الرياض

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إنه من المتوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة هطول أمطار متفاوتة تشمل سبع مناطق، وقد يصحب بعضها سيول ورياح مغبرة وصواعق.

وأضاف: الأمطار متوقع أن تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وتشمل أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وتبوك، وتمتد إلى حائل.

ونبّه في ختام كلامه من السيول والرياح المغبرة والصواعق التي قد تصاحب بعض هذه الحالات.

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