مركز الالتزام البيئي يختتم ورشة "تعزيز مؤشر الأداء البيئي للمملكة"

استهدفت تعزيز العلاقة البناءة والمشاركة الفاعلة

نظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، ورشة بعنوان (فرص تعزيز مؤشر الأداء البيئي للمملكة)، وأقيمت الورشة بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع البيئي.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبد الله المطيري أن جهود المملكة في تحسين الأداء البيئي تتضح جليّة من خلال ما أعلنه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، واستهدافه المباشر لتعزيز الواقع البيئي واستدامته، كما يترجم مساعي المملكة الصادقة في المشاركة العالمية نحو تحسين المناخ والحد من تأثره السلبي وامتداد هذا التأثير على الإنسان والمكونات البيئية للحياة، كما في لتعزيز حضور الأنظمة تجسيدا لما يصدر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة من لوائح تنفيذية، يقوم مركز الالتزام البيئي بتنفيذها واقعا عبر الرقابة البيئية ميدانيا، وعبر الترخيص لمختلف الأنشطة البيئية ذات العلاقة من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد.

وبين المطيري أن الورشة استهدفت تعزيز العلاقة البناءة والمشاركة الفاعلة بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والقطاعات الحكومية والخاصة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للمملكة، ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتوجيه ورفع مستوى الأداء البيئي وشرح النظم والنماذج الخاصة لجمع البيانات والإحصاءات الفنية والبيئية وإعداد التقارير البيئية التي تخدم مختلف القطاعات وتعين المركز على تحقيق أهدافه، مضيفا أن الورشة جسدت فرصة للالتقاء مع الإدارات البيئية في الجهات والقطاعات المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينها، كما أتاحت الورشة فرصة لاستعراض الخدمات التي يقدمها المركز والتي تشمل الخدمات البيئية ومنها خدمة الترخيص ونظام الفسح البيئي للإصدار أو تجديد شهادة التأهيل البيئي للجهات التي تعمل في مجال الخدمات البيئية، والتعرف على مؤشرات جودة الهواء التي تعرض ببوابة المركز الإلكترونية ويمكن من خلالها متابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.

واختتم المطيري موضحا أن هذه الورشة تقام ضمن خطة حافلة تهدف إلى تواجد المركز في مختلف مناطق المملكة، عبر شراكات قادمة ترمي للتعريف بمركز الالتزام البيئي وأدواره لتعزيز استدامة البيئة والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة بالإضافة إلى العمل مع جميع الأطراف للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التّلوث والتّقييم البيئي وتعزيز الرّقابة والإرشاد البيئي.