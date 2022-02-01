بعد خسارته اليوم من اليابان.. تعرف على حسابات "الأخضر" للتأهل للمونديال

تبقت جولتان فقط على نهاية الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها العام الحالي في قطر.

وعلى الرغم من هزيمة المنتخب السعودي أمام اليابان اليوم إلا أنه لا يزال يحتفظ بصدارة المجموعة برصيد 19 نقطة.

اليابان في المركز الثاني برصيد 18 نقطة ومنتخب أستراليا ثالثاً برصيد 15 نقطة.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في مباراة واحدة من الجولتين المقبلتين لضمان التأهل أو الفوز في الجولة المقبلة خارج أرضه على الصين وخسارة اليابان في أستراليا، الشهر المقبل أو فوز اليابان على أستراليا حينها سيتأهل المنتخب السعودي مباشرة في حال فوزه في الصين دون انتظار مواجهة أستراليا في المملكة.