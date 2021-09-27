الإطاحة بـ3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرُّش بفتاة أثناء قيادتها مركبة بالقصيم

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية قبضت على 3 مواطنين في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا جريمة تحرُّش بفتاة في أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.