بعد الفوز على سيدني بثلاثية.. ملبورن سيتي يتوج بدوري أستراليا

توج ملبورن سيتي بدوري أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 3-1 على سيدني، في المباراة النهائية للبطولة، اليوم الأحد، لينتقم لهزيمته أمامه في العام الماضي.
وبعد هذا الفوز، قال أتكينسون الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "بكل صراحة لا يمكنني وصف شعوري. هذه أفضل لحظة طوال مسيرتي الاحترافية".
وأضاف: "في هذه اللحظة نحن في عالم مختلف.. لقد نجحنا في النهاية بعد تذبذب النتائج ما بين تقدم وتراجع".
للمرة الأولى في تاريخه
توج ملبورن سيتي بدوري أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 3-1 على سيدني، في المباراة النهائية للبطولة، اليوم الأحد، لينتقم لهزيمته أمامه في العام الماضي.
وبعد هذا الفوز، قال أتكينسون الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "بكل صراحة لا يمكنني وصف شعوري. هذه أفضل لحظة طوال مسيرتي الاحترافية".
وأضاف: "في هذه اللحظة نحن في عالم مختلف.. لقد نجحنا في النهاية بعد تذبذب النتائج ما بين تقدم وتراجع".