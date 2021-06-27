بعد الفوز على سيدني بثلاثية.. ملبورن سيتي يتوج بدوري أستراليا

للمرة الأولى في تاريخه

توج ملبورن سيتي بدوري أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 3-1 على سيدني، في المباراة النهائية للبطولة، اليوم الأحد، لينتقم لهزيمته أمامه في العام الماضي.

وبعد هذا الفوز، قال أتكينسون الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "بكل صراحة لا يمكنني وصف شعوري. هذه أفضل لحظة طوال مسيرتي الاحترافية".

وأضاف: "في هذه اللحظة نحن في عالم مختلف.. لقد نجحنا في النهاية بعد تذبذب النتائج ما بين تقدم وتراجع".