"stc" تساهم بدعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي ضمن برنامج InspireU في السعودية

بحجم تعاملات مالية بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال

استمرارًا لدعم ريادة الأعمال، وتمكين الابتكار ودعم المبتكرين، أعلنت stc وصول الاستثمارات التي حصل عليها رواد الأعمال في برنامج InspireU إلى سقف تخطى الـ 500 مليون ريال؛ وذلك في إطار سعيها لدعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال في السعودية، وبهدف المساهمة في دعم الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المجالات التقنية.



جاء ذلك في احتفال الشركة بتخريج الدفعتَيْن السابعة والثامنة من برنامج InspireU ، الذي تضمَّنت عرض المشاريع المحتضنة، البالغ عددها 20 مشروعًا، واستعراض أبرز إنجازاتها تحت شعار To go further للعام الحالي، الذي أُقيم في مجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات في الرياض، بحضور الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة stc ، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد.



وأكد المهندس عليان الوتيد في كلمته دور برنامج InspireU في دعم رواد الأعمال والشباب المبدعين ومشاريعهم الناشئة في مجال التحول الرقمي؛ كونه جزءًا من استراتيجية stc بهذا المجال. وأشار إلى أن العام الحالي شهد مضاعفة أعداد المشاريع المحتضنة من قِبل البرنامج، واحتضان دفعتَيْن للمرة الأولى في العام ذاته.



وأضاف بأن البرنامج تمكَّن منذ انطلاقته في عام 2015 من دعم 75 مشروعًا ناشئًا بمختلف المجالات؛ وهو ما ساهم في وصولها لحجم تعاملات مالية بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال. كما استفاد من مشاريع InspireU الريادية أكثر من 40 مليون مستخدم، ووفَّرت أكثر من 600 ألف وظيفة تشاركية في السوق المحلي. مؤكدًا التزام stc بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص وظيفية، ودعم المحتوى المحلي عبر تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع قائمة.



ويعد برنامج InspireU واحدًا من أهم مسرعات الأعمال في السعودية؛ إذ تحولت المشاريع الواعدة التي احتضنها البرنامج إلى شركات رائدة، تساهم في الاقتصاد الرقمي. وتُمكِّن inspireU المحتضنين من خلال توفير بيئة داعمة، تشمل الدعم المالي، وتوفير الخدمات اللوجستية والاستشارية، إضافة إلى برنامج تدريبي مكثف، يقدمه خبراء ومستشارون من وادي السليكون في مجالات ولقاءات عدة مع العديد من رواد الأعمال والمرشدين.



ويوفر البرنامج أيضًا مساحات مكتبية لرواد الأعمال، والترويج لمشاريعهم، وفرصة الوجود والمشاركة في العديد من الفعاليات من ورش العمل والمعارض الوطنية والدولية، ومساعدة المشاريع للوصول لأفضل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في السوق.



وتركز stc من خلال استراتيجية عملها ضمن المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة على تفعيل المزايا التي يقدمها برنامج InspireU، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير وتسريع خطط الشركات الناشئة للدخول للأسواق، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بهدف دعم ريادة الأعمال المتمثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل فرص التمويل، وتقديم الدعم الإداري والفني والمساندة لتنمية قدرات هذه الشركات.